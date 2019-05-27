بعد إيقاف ” شيخ الحارة ” .. بسمة وهبة تكشف الكواليس: أنا مرهفة الحس

القاهرة(صدى):

كشفت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، تفاصيل حول حياتها الشخصية وأسرار وحكايات برنامجها ” شيخ الحارة ” الذي تم إيقافه أمس الأحد.

وأكدت بسمة وهبة خلال برنامج ” تفاعلكم ” مع الإعلامية سارة دندراوي عبر قناة ” العربية ” ، أنها تعرضت لمحاولة قتل عندما كانت تعمل في مجموعة قنوات روتانا، إذ تعرضت لحادث سيارة مدبر، لافتة إلى أنه لم يتم التوصل للمتهم ولكن الشبهات كانت تحوم حول سيدة رفضت ذكر اسمها.

كما أشارت إلى أن مرض السرطان هاجمها لمرة واحدة فقط وشُفيت منه نهائيًا، بينما الوعكة الصحية الأخرى كانت إصابة بأمراض خطيرة في المعدة، وسافرت للولايات المتحدة الأمريكية لإجراء عملية جراحية وشُفيت منها أيضًا، رافضة ذكر اسم المرض الثاني.

وعن هجومها على الفنانة أنغام بعد زواجها من الموزع محمد إبراهيم، أشارت بسمة وهبة إلى أنها لم تهاجم أنغام بعينها ولكنها هاجمت الموقف بشكل عام لما أخلفه من قهر لزوجته السابقة، مضيفة ” اتجوزت واحد متجوز، لكن زواج أنغام حسيت فيه قهر لزوجة زوجها ياسمين عيسى، خاصة إنّ أنغام كانت بتتكلم في العلن ” .

وعن كواليس برنامج ” شيخ الحارة ” وضيوفها، أكدت بسمة إلى أن الضيوف كانوا يشعرون بالراحة النفسية أثناء البرنامج وبالتالي يبكون ويخرجون طاقتهم ، إذ كانت تتحدث معهم بأعلى درجات الإنسانية والحب وكانت تتفاعل مع أحزانهم وتبكي، قائلة ” أنا أبكي معاهم عشان حسي مرهف “ .

وأصدرت نقابة الإعلاميين المصرية بيانًا بإيقاف الإعلامية بسمة وهبة عن الظهور إعلاميًا لحين تسوية أمورها مع النقابة، مؤكدة أنها غير مقيدة بالنقابة ولا يمتلك تصريح مزاولة المهنة.