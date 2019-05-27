بالفيديو.. ‏عبدالله بن حجاب بن نحيت: والدي كان مهتما بغلاء المهور وتعمد أن يزوج بناته بأقل مهر

علي القحطاني(صدى):

كتب الراحل حجاب بن نحيت قصائد أغرت بعض المطربين بالغناء له، مثل (تطورتم مع الدنيا) التي غناها طلال مداح و عبادي الجوهر.

وكشف أبناء الراحل حجاب بن نحيت عن طفولة الوالد، وحياته بعيدا عن والدته، ولقائه الأول معها،حيث أنه شاعر ورجل اعمال ذاع صيته منذ الستينات الميلادية.

وقال عبدالله بن حجاب بن نحيت في برنامج ” الراحل ” ، إن والده كان مهتما في قضية ” غلاء المهور ” وتعمد أن يزوج بناته بأقل مهر بشكل كان يفاجئ من أتاه يخطب.

وأكد عبد الله أن والده كان من المهتمين في أن تقود المرأة للسيارة، واستطاع أن يقنعنا كلنا بوجهة نظره، قائلًا: الوالد تحمل الكثير من الأعباء في سن صغير، وتحمل مسؤولية أسرته من عمر مبكر.

وأضاف: قصائد الوالد كانت محببة للنفس لأنها بسيطة بعيدة عن التعقيد، ومليئة بالصور الجمالية التي سبق عصره فيها.

عبدالله بن حجاب بن نحيت

قصائد الوالد كانت محببة للنفس لأنها بسيطة بعيدة عن التعقيد، ومليئة بالصور الجمالية التي سبق عصره فيها..#الراحل_حجاب_بن_نحيت#برنامج_الراحل#عيشوا_معنا_رمضان #رمضان_كريم pic.twitter.com/7qwJMCkEyw — روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 27, 2019

عبدالله بن حجاب بن نحيت

كان مهتما في قضية "غلاء المهور" وتعمد أن يزوج بناته بأقل مهر بشكل كان يفاجئ من أتاه يخطب!

كان من المهتمين في أن تقود المرأة للسيارة، واستطاع أن يقنعنا كلنا بوجهة نظره.#الراحل_حجاب_بن_نحيت#برنامج_الراحل#عيشوا_معنا_رمضان #رمضان_كريم pic.twitter.com/KtCnxNYnGI — روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 27, 2019