زوجة تطلب الطلاق بعدما وجدت ملابس زوجته الأولى في المنزل

القاهرة(صدى):

رفعت زوجة مصرية دعوى خلع ضد زوجها، لاستحالة العشرة بينهما، إذ أكدت أنه يحب طليقته ويفكر دائمًا فيها.

وأشارت إلى أنها تعرّفت عليها بحُكم العمل بعد طلاقها، وتزوجا بعدما وجدت منه حسن السلوك مع طفليها، إلا أنها صُدمت بعدما وجدت ملابس زوجته الأولى في المنزل.

وقالت في الدعوى: بعد الجواز حبيته واديته كل مشاعري لأني استجدعته جدا، لكن للأسف ملقتهوش بيبادلني نفس المشاعر دي، قبلت أتجوزه في نفس شقتها وعفشها عشان المصاريف، لكن عمري ما حسيت إنّه بيتي، كل ما أجي أغير حاجة أو أحرك حاجة أحس في عينه بالزعل عشان فاكرها، استحملت كتير عشان أغيّره وقولت العشرة الطيبة هتنسيه، لكن أول سنة عدت والتانية ومفيش فايدة.

وتابعت:جاي دلوقت بعد ما اطلقت بيتكلم معاها بحجة البنت بعد ما كان مقاطعها خالص، وبيفكر فيها وبشوفه متغير وصوته ازاي وهو بيكلمها، ويحكي قدام بنته إنّ أمها كانت حب عمره، وأنا ولا كأني بحس، ولما كلمته واتهمته بالخيانة قالي إنّها أم بنته وأول حب ليه ومستحيل ينساها وبيفكر يرجعها عشان البنت تتربى بينهم، ولما طلبت الطلاق رفض عشان بيقول إني أنا بنت الأصول اللي مستحملاه، عينه فارغة عايز كل حاجة ومش مقدرني.