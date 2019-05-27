أسعار الوقود خلال مايو.. الإمارات ترتفع والمملكة تحافظ على أسعارها

عادل الحربي(صدى):

اتبعت بعض دول الخليج خلال شهر مايو الحالي آلية جديدة لتعديل أسعار الوقود بشكل بدوري، إذ شهدت ” الإمارات، قطر، عمان ” ارتفاعًا في أسعار البنزين خلال الشهر الحالي.

وجاءت هذه الخطوة لتتواكب مع الأسعار العالمية في الانخفاض والارتفاع، في الوقت الذي لم تعلن فيه المملكة والبحرين والكويت عن أي تغيير في الأسعار.

وبدأت الغمارات هذه الخطوة كأول دولة عربية في المنطقة تتخذ قرارًا بتحرير أسعار الوقود في يونيو 2015، لتلحقها كل من قطر وعمان في 2016 بقرار مشابه رابطين أسعارهم بالأسعار العالمية.

وتصحح كل من الإمارات وقطر وعمان أسعار الوقود بشكل شهري، بينما تصحح المملكة أسعارها بشكل ربع سنوي وفقًا لعدة عوامل محلية وعالمية.