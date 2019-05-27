بالفيديو.. 6 محاولات لترميم الكعبة على مرّ التاريخ بعد تضررها من الحرب أو السيول

نايف السالم(صدى):

شهدت الكعبة المشرّفة على مدار التاريخ، 6 محاولات ترميم منذ أن رفع قواعدها نبي الله إبراهيم ” عليه السلام ” ، وكان الترميم يأتي إما لحدوث هدم أو أضرار من السيول.

وكانت المرة الأولى قبل بعثة سيدنا محمد ” صلّ الله عليه وسلّم ” بـ 5 سنوات، حيث تضررت الكعبة من جراء السيول الجارفة حيث قررت قريش إعادة بنائها، ولكن لم تُبنى على قواعد إبراهيم لقلة الأموال، فيما اختلفوا على من يرفع الحجر الأسود لوضعه في مكانه، حتى كادت تقع بينهم الحرب، ثم اصطلحوا على أن يحكم بينهم أول رجل يخرج عليهم من هذه السكة، فكان رسول الله أول من خرج فقضى بينهم أن يجعلوا الحجر الأسود في مرط (أي كساء) ثم يرفعه زعماء القبائل فرفعوه ثم ارتقى محمد فوضعه بيده الشريفة مكانه، فحل بذلك المشكلة التي كادت تسبب حروباً بين قبائل قريش.

أما المرة الثانية التي هدمت فيها الكعبة، كان في عهد عبد الله بن الزبير حيث أعيد بناء الكعبة بعدما أصابها من الحريق الذي شب في الكعبة بعدما رميت بالمنجنيق، أثناء حصار يزيد بن معاوية لمكة في نزاعه مع عبد الله بن الزبير، وسبب الحصار هو أن عبد الله بن الزبير رفض مبايعة يزيد بن معاوية وثار الزبيريون معه في المدينة فأرسل يزيد جيشاً إلى المدينة بقيادة مسلم بن عقبة، ودخلها ثم اتجه إلى مكة ولكنه توفي قبل أن يصل إليها، فخلفه في قيادة الجيش الحصين بن النمير الذي حاصر مكة لفترة، وبالفعل استطاع الحصين أن يسيطر على جبل أبي قبيس وجبل قعيقعان، ثم أخذ يرمي الزبير وأتباعه الذين كانوا متحصنين داخل المسجد بالمنجنيق فأصيب المسجد، ولم يكتف الحصين بذلك بل رمى المسجد بالنار فاحترقت الكعبة، وضعف بنائها، ولكن الحصين عاد إلى الشام بعد أن توفي يزيد.

بعد مبايعة عبد الله بن الزبير خليفة على المسلمين سنة 64 هـ كان أمامه أمران: إما أن يرمم الكعبة أو أن يهدمها ثم يعيد بنائها، فقرر هدم الكعبة وإعادة بنائها على قواعد النبي إبراهيم.

وكانت المرة الثالثة عندما قرر عبد الملك بن مروان التخلص من عدوه ومنافسه عبد الله بن الزبير إلى الأبد، فجهز جيشاً ضخماً لمنازلة ابن الزبير في مكة، وأمر عليه الحجاج بن يوسف و أمره بالسير إلى مكة للقضاء على ابن الزبير. فخرج بجيشه إلى الطائف، وانتظر الخليفة ليزوده بمزيد من الجيوش، فتوالت الجيوش إليه حتى تقوى تماماً، ثم زحف (أي الحجاج) إلى مكة في موسم الحج ونصب المـجانيق على جبل أبي قبيس وعلى جبل قعيقعان ونواحي مكة كلها، فتحصن ابن الزبير في المسجد وأخذت أحجار المنجنيق تتساقط على المسجد، وبسبب هذا القصف احترقت الكعبة، فأضطر ابن الزبير إلى الخروج للقتال مع جماعة من أتباعه حتى قتل جميع أتباعه وانتهى الأمر بقتل ابن الزبير، وبعد أن سيطر الحجاج على مكة كتب إلى الخليفة عبد الملك بن مروان أن ابن الزبير قد زاد في البيت ما ليس فيه وقد أحدث فيه باباً آخر، فكتب إليه عبد الملك: «أن سد بابها الغربي وأهدم ما زاد فيها من الحجر»، فهدم الحجاج منها ستة أذرع وبناها على أساس قريش وسد الباب الغربي وسد ما تحت عتبة الباب الشرقي لارتفاع أربعة اذرع ووضع مصراعان يغلقان الباب. فأمر عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف أن يعيد بناء الكعبة إلى ما كانت عليه في عهد قريش وذلك لعدم علمه بحديث عائشة رضى الله عنها،

أما المرة الرابعة فكانت على يد القرامطة، حيث غزو مكة وقتلوا المعتمرين وسرقوا الحجر الأسود، حيث ظلّ 22 عامًا مع القرامطة في البحرين، وبعد هذه الفترة هدد الفاطمييم القرامطة وبالفعل أعادوا الحجر الأسود إلى الكعبة المشرفة.

وفي المرة الخامسة، حيث تضررت الكعبة بسبب السيول وأعاد المصريون ترميمها، وفي التسعينيات استخدم الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله، أحدث التقنيات لترميم جدار الكعبة الخارجي.