تخلصي من آلام الحذاء الجديد بمجفف الشعر

أميرة خالد(صدى):

قال خبراء في التجميل ، أنه من أبرز المشاكل التي تتم مواجهتها عند شراء حذاء جديد الشعور بألم في القدمين عند انتعاله للمرة الأولى.

ولتتخلصوا من ذلك بأسرع وقت ممكن يمكنكم اللجوء إلى حيلة منزلية سهلة جداً وتساعد على التمتع بإطلالة أنيقة ومريحة بكل تفاصيلها.

ولهذا ينصح الخبراء باستخدام مجفف الشعر بطريقة ذكية حيث يتم تسليط هوائه على داخل الحذاء من مسافة 10 إلى 15 سنتم.

كذلك من الممكن استخدام حيلة أخرى تساعد على تليين جلد الحذاء ومنعه من إحداث ألم في القدمين.

وتقوم هذه الحيلة على سكب نصف كوب من سائل تطهير الجروح الطبي في وعاء وتبليلل قطعة شاش طبي به ثم عصره جيداً.

بعد ذلك يتمّ مسح داخل الحذاء به بشكل جيد وتركه لمدة 6 ساعات قبل انتعاله. وهكذا لن يتسبب بألم القدمين أبداً.