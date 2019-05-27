” حبيب ” يصارع والده استعدادا لمواجهة بطل العالم

نواف السالم(صدى):

أظهر الروسي حبيب نورمحمدوف، بطل العالم في الفنون القتالية المختلطة، قدرات خاصة في المصارعة لكن هذه المرة كانت أمام والده عبدالمناب نورمحمدوف.

وظهر ” حبيب ” في فيديو نشره مدربه خافيير منديز عبر موقع التواصل الاجتماعي ” إنستجرام ” ، وهو يصارع والده وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام نظيره الأمريكي داستن بوارييه.

وعلق ” منديز ” على الفيديو قائلًا: ” حبيب سيتدرب مرة أخرى لكن بالطبع النتيجة ستكون نفسها لأنه يقاتل أمام العقبة الكبرى ضد والده ” .

ويستعد “حبيب” لمواجهة ” داستن ” بطل العالم في الوزن الخفيف يوم 7 سبتمبر المقبل في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك بعد إلغاء العقوبة التي تم توقيعها عليه بعد الشجار الذي دار مع الأيرلندي كونور ماكغريغور.