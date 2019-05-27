” مرور عسير ” يوجه رسالة لأولياء الأمور: راقبوا ممارسات أبنائكم

أبها(صدى):

وجه مرور منطقة عسير رسالة إلى أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم وملاحظة المركبات المسلمة لهم، وما يتم عليها من تعديلات وما يقومون به من ممارسات قد تؤدي لإزهاق أرواحهم.

وجاء ذلك في ظل حملة ” مرور ‫عسير ” المكثفة لرصد المخالفات المؤثرة على السلامة العامة وخاصة التفحيط، ويشمل ذلك من قام بغلق الطرق عمداً أو السير في مواكب أو عرقلة الحركة بقصد اللهو واللعب والاستعراض.

بالإضافة إلى حجز عشرات المركبات المخالفة مع تطبيق نظام المرور ولائحته التنفيذية بحق كل مخالف.