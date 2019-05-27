تأثير إصابة الحامل بالجديري المائي على الجنين وطرق الوقاية منه

أميرة خالد(صدى):

يقول الدكتور مجدي زايد، استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية، إن المرأة الحامل من الممكن أن تصاب بمرض الجديري المائي، في حالة أنها لم يصيبها هذا المرض منذ الصغر، إضافة إلى وجود ضعف في المناعة لديها، مشيرًا إلى أن مرض الجديري المائي يصيب الإنسان مرة واحدة في العمر.

وأشار زايد ، إلى أن إصابة المرأة الحامل بهذا المرض في الشهور الثلاثة الأولى، يمكن أن يسبب بعض التشوهات الخلقية في الأجنّة.

وذهبت الدكتورة هدى الشوربجي، استشاري الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، إلى أن إصابة الحوامل بالجديري المائي في أول 28 أسبوعًا من الحمل يمكن أن يسبّب خطورة على الجنين، أهمها:

ظهور متلازمة تؤثر على جلد الجنين ، التهابات في المخ ، التهابات في الجهاز الهضمي ، ومشكلات في العين.

وأضافت الشوربجي أنه في حال الإصابة بعد 36 أسبوعًا من الحمل وقبل الولادة بفترة قريبة، يمكن أن يولد الطفل بمرض الجديري خلال أول أسبوع من ولادته، وأحيانًا يسبب له الوفاة.

ونصحت الحوامل اللاتي لم يصيبهن هذا المرض من قبل، أن يأخذن التطعيم ضد الجديري في الشهور التي ينتشر فيها مثل شهر 3و4 و5 وشهور 9 و10 و11، كمضاد مناعي يقلل من فرصة الإصابة بالمرض أو من أعراضه إذا ظهر.

وحذرت الشوربجي من تناول الأطعمة المسببة للحساسية والتي تزيد من الشعور بالحكة كالبيض والسمك والموز والفراولة والخوخ.

وقالت استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية إن الجديري المائي فيروس ينتقل عن طريق التنفس، موضحة أن أعراضه تشبه أعراض الانفلونزا في اليوم الأول من الإصابة بها، وأهمها:

ارتفاع في درجة حرارة الجسم ، احتقان في الحلق ، الشعور بالخمول والإجهاد ، و الآلام في العظام.

وبعد 3 أيام من ظهور هذه الأعراض، ينتشر الطفح الجلدي على الجسم كله وتشعر بالحكة، خاصة بمنطقة الظهر والصدر والبطن ثم الوجه، ويكون الطفح الجلدي على شكل بقع حمراء في وسطها صديد أو ماء أصفر، بحسب زايد.

وأوضح استشاري الجلدية والتناسلية أن العلاج من هذه الحالة عن طريق:

تناول أدوية توقف نشاط الفيروس ، خافض للحرارة ، واستخدام مُلطّف للجلد ومطهر.

لعلاج الندبات والحفر التي يسببها الجديري في الجلد، يتم استخدام بعض الكريمات التي تحتوي على مادة الكولاجين، أو العلاج بالليزر.