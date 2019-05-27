بعد 22عامًا .. شاهدان في قضية الأميرة ديانا يكشفان سر السيارات الغامضة

لندن(صدى):

بعد مرور نحو 22 عاماً على وفاة الأميرة ديانا، كشف شاهدان جديدان في القضية أن ّ روبين وجاك فايرستون كانا يستقلان سيارة التاكسي التي كانت تسير مباشرة خلف سيارة الأميرة الراحلة وصديقها دودي الفايد.

وقال الشاهدان أنهما لاحظا في تلك الليلة وجود سيارتين رسميتين تمّ ركنهما بطريقة خاطئة مباشرة بعد وقوع الحادث أمام سيارة اللايدي.

وأكدت مصادر أن الشاهدين حاولا الإدلاء بإفادتيهما في ذلك الوقت إلا أنه لم يتم الاستماع إليهما.

ويذكر أن الرواية الرسمية تفيد بأنّ والدة الأميرين وليام وهاري توفيت بسبب حادث تعرضت له سيارتها في نفق تحت ساحة ألما في باريس في 31 أغسطس 1997، حيث أن سائق السيارة هنري بول كان يقودها بسرعة كبيرة من أجل الهروب من مصوري الباباراتزي وأنه لم يكن في حالة وعي تام.