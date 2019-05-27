جامعة الأمير مقرن توفر وظائف للنساء

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنوّرة، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة للنساء، للعمل بمسمى (مُحلل مالي)، لحديثات التخرج من حملة البكالوريوس في تخصص المالية، من خلال برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل).

وأوضحت أن التدريب عبارة عن إجراء التحليلات الكمية للبيانات المالية، وتقديم التوصيات للاستعانة بها عند اتخاذ القرارات المالية والاستثمارية.

وأشارت إلى أن المهام الوظيفية تتمثل في إجراء التحليلات، وضع التوصيات، عرض النتائج، جمع البيانات.

واشترطت في المتقدمة أن تكون سعودية الجنسية، حاصلة على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص المالية، حديثة التخرج وتنطبق عليها شروط برنامج تمهير.

يشار إلى أن موعد التقديم بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1440/09/22هـ، وذلك من خلال الرابط هنـــــــــا