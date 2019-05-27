شراكة استراتيجية بين الخطوط السعودية والخطوط الحديدية لتوفير خدمات نقل مميزة ومتكاملة

محمد السعران(صدى):

أبرمت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية اليوم الاثنين 22 رمضان 1440هـ الموافق 27 مايو 2019م اتفاقية شراكة استراتيجية لتوفير خدمات نقل متميزة للمعتمرين والزوار وعموم المسافرين، ووقع الاتفاقية بمحطة قطار الحرمين السريع بجدة معالي الرئيس المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح بن محمد الرميح، ومدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر بحضور مسؤولين بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي وقطار الحرمين السريع .

وتهدف اتفاقية الشراكة بين الخطوط السعودية وقطار الحرمين السريع إلى توفير أفضل الخدمات في مجال النقل لضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين وفق أهداف رؤية المملكة 2030 وبما يسهم في تحقيقها عبر خدمات مشتركة ومتكاملة تلبي كافة احتياجات المسافرين من المعتمرين والزوار عبر محطات قطار الحرمين وخصوصا بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ، كما تهدف الشراكة إلى تطوير تجربة السفر السريع ودعم أُطر التعاون في جانب التشغيل المشترك بين وسائل النقل الجوي والسككي بما يعزز صناعة النقل في المملكة .

وبموجب هذه الاتفاقية سيتم تطوير خدمات المسافر الدولي والمحلي منذ وصوله في ما يتعلق بإنهاء إجراءات السفر عبر المواقع الإلكترونية مع توفير التطبيقات الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية لكلا الجانبين، وإتاحة نقل الأمتعة مباشرة من محطات قطار الحرمين إلى المطارات، إلى جانب العديد من المميزات الهامة والرامية إلى تقديم خدمات سفر نوعية ومتطورة بما يعكس اهتمام المملكة الكبير بضيوف الرحمن يحقق رؤية المملكة بتوفير خدمات مميزة لضيوف الرحمن وتطوير خدمات وسائل النقل في المملكة .

ومن خلال الشراكة بين الخطوط السعودية وقطار الحرمين السريع سوف تتكامل الخدمات المقدمة للمسافرين خصوصا ضيوف الرحمن من المعتمرين والحجاج لتوفير الجهد والوقت وتيسير الاجراءات وبما يتيح لهم التمتع بخدمات شاملة ومتطورة، وسينتج عن هذه الشراكة افتتاح مكاتب خدمات للخطوط السعودية في محطات قطار الحرمين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ومطار الملك عبدالعزيز بجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ .