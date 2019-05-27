عضو الأسرة الحاكمة في قطر: نعتذر عن الوثيقة المزورة للملك عبدالعزيز

طلال الضوي(صدى):

أعرب الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، عن أسفه واعتذاره من الوثيقة المزورة التي نشرها المرتزق جمال ريان تفيد ببيع الملك عبدالعزيز رحمه الله لفلسطين.

وقال في تصريح له: نعتذر من إخواننا في السعودية عن هذا الكذب والدجل، أغلب المتكلمين بإسم قطر هم مرتزقة مأجورين باعوا أنفسهم وأوطانهم و ليسوا قطريين أصلآ وهذا دليل للعالم أجمع أن أهل قطر شرفاء لايرضون تصرفات تنظيم الحمدين الارهابي في مهاجمة أهلهم وإخوانهم في السعوديه الخليج والوطن العربي.

كما رد الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على ادعاءات مذيع قناة الجزيرة المرتزق جمل ريان، بالقول: جمال ريان يظهر ما يدّعي أنها وثيقة منسوبة – افتراءًا – إلى الملك عبدالعزيز رحمه الله عن إقراره بإعطاء فلسطين لليهود ورغم أن الوثيقة المزعومة لا تحتاج لتفنيد فالطفل يكتشف أنها مزورة وقبل ذلك الحقائق المثبتة حتى في الأمم المتحدة عن موقفه رحمه الله المعاكس لما يدعيه ريان وأمثاله.

وأضاف: وعليه فإني أدعو الله بإسمه الأعظم وأطلب منكم أن تؤمنّوا على دعائي في هذه الليالي المباركة أن يوفق جمال ريان ويعلي منزلته في الدنيا والآخرة إن كانت هذه الوثيقة صحيحة وأن يمحقه ويذله في الدنيا والآخرة إن كانت الوثيقة مزورة وأن يمحق الكاذب منّا فأنا أقول أنها مزورة وهو يدعي صحتها.

وتابع: رغم أن الأمر لا يحتاج إثبات أعرض الوثيقة المزورة وأعرض ختم الملك عبدالعزيز ( والذي يأتي بشكل خاتم بيضاوي وليس دائري كما جاء في الوثيقة الأضحوكة).

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