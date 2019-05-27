ستيني: جرفني السيل وألقى بي في حفرة وتوفي صديقي داخل السيارة

نايف السالم(صدى):

كشف المواطن الستيني عطية الساعدي، قصة نجاته من سيل وادي العرج بمحافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة، مساء السبت الماضي ووفاة مرافقه.

وأوضح أنهما كانا داخل سيارة ” جيب باترول ” ، وحاولا عبور السيل ظنا منهما أن سيارتهما الجيب ستمكنهما من عبوره، لكن توقف محرك السيارة بشكل مفاجئ وهما في بطن الوادي.

وأشار إلى أنه خرج منها لطلب النجدة من المتواجدين على أطراف الوادي، في الوقت الذي كان السيل يجرف السيارة وبداخلها صديقه، مضيفًا: السيل قام بجرف السيارة وصديقي بداخلها، وبعد سقوطي في السيل أخذت أصارع الأمواج، لينتهي به المطاف داخل حفرة عميق.

وأفاد بأنه سلّم كل شيء بيد الله وهو في الحفرة، ثم شعر بشيء يرفعه من الأسفل، ثم يلقي به على البر ومن ثم اتكأ على جنبه اليمين لمدة 3 ساعات، حتى استجمع قوته وتمكن من السير ليجد فرق البحث، الذين تمكنوا من مشاهدته وإنقاذه.

وأوضح أن صديقه الذي كان يرافقه ويُدعى حمد أحمد الساعدي (57 عاماً)، يعمل حارساً لإحدى مدارس البنات بمحافظة أضم، عُثِر عليه في اليوم التالي متوفى على مسافة 15 كلم.