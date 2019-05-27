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بالفيديو.. حكم أخذ تراب للتيمم في المستشفى للمريض

بالفيديو.. حكم أخذ تراب للتيمم في المستشفى للمريض
علي القحطاني(صدى):

قال الشيخ يوسف الشبيلي ، أنه مستحسن أن يكون هناك تراب أو اي شئ من الأرض موجود بالمستشفى ، لهذا فلا مانع أن يأخذ ذوي المريض التراب بعلبه أو صندوق للمستشفى ليتيمم بها المريض للصلاة .

وتابع خلال حلوله ضيفاً ببرنامج يستفتونك ، ولكن يجب أن يتم سؤال الطبيب قبل أن يتم استخدام التراب للمريض فقد يكون المريض أجرى عملية لا يجب أن يتعرض بعدها للتراب .

وأضاف الشبيلي ، على المريض الذي يشق عليه القيام أو تأدية بعض أركان الصلاة ، يسقط عنه ذلك الركن فإذا كان لا يستطيع الوقوف فيصلي وهو جالس ، وإذا كان لا يستطيع السجود عليه ان يومأ في صلاته .


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