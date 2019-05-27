اتساع رقعة السحب الرعدية مصحوبة بغبار كثيف لأيام

الرياض(صدى):

يُتوقع أن تتسع رقعة السحب الرعدية لتشمل أجزاء من القصيم وشمال غرب المملكة، وذلك بدءًا من الثلاثاء وخلال نهاية الأسبوع.

وأوضح مركز طقس العرب، أن التوقعات تشير إلى تمدد رقعة تأثير السحب الرعدية لعموم المدينة المنورة وأجزاء من القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك، ويستثنى من ذلك المناطق الساحلية.

وأشار في تقرير له، اليوم الاثنين، إلى أن يُتوقع استمرار فرص السحب الرعدية على القطاع الجنوبي الغربي، فيما ستكون شدة الأمطار خفيفة ومتفرقة، تُصحب بنشاط في حركة الرياح الهابطة مما يرفع من احتمال تشكل موجات غبارية محلية أثناء هبوب العواصف الرعدية.