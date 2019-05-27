أرامكو السعودية تنشر ثقافة التعليم بالترفيه في إفطار الأيتام الرمضاني بجدة

رشيدة المطيري(صدى):

نظمت أرامكو السعودية ، حفل إفطار الأيتام الرمضاني، أمس، ورسمت البسمة والبهجة على وجوه أكثر من 100 طفل وطفلة من أبناء الجمعيات الخيرية عاشوا لحظات من المتعة والسعادة في مدينة الألعاب ” كيدزانيا ” بالعرب مول في جدة. ونشرت ثقافة التعليم بالترفيه للمشاركين وسط أجواء جميلة ورائعة. وهدفت الفعالية إلى دمج هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعا ومساعدتها على الانخراط مع المجتمع، والتفاعل مع زملاءهم خلال شهر رمضان الفضيل.

وشهد الحفل حضور الأستاذ سليمان بن عبدالله الجارد مدير الشؤون الحكومية في أرامكو السعودية بالمنطقة الغربية والاستاذ محسن القحطاني مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ومسؤولي الشركة والتنمية الإجتماعية، الذين حرصوا على الإلتقاء مع أبناء الجمعيات، الذين مارسوا ألعاباً تعليمية تجمع بين الإلهام والمرح والتعلم من خلال أدوار واقعية للإعمار المختلفة مع المهن الموجودة، مثل الإطفاء والإذاعة والتلفزيون والطيران والتسلق، وعمل الدهان وبيع كاشير في مول إفتراضي، إضافة إلى مدرسة القيادة الأمنة التي جذبت شخصيات كيدزانيا والحضور، وأستمتع الحضور بحكواتي زمان في ليالي رمضان الساحرة.

ويتعلم الاطفال في كيدزانيا قيمة العمل والمال والإعتماد على النفس، والإسعافات الأولية والإنقاذ والتاجر الصغير، والاعمال المهنية البسيطة ليتعلموا مختلف المهارات الذاتية، وسط أجواء من الفائدة والمتعة والترفية وبيئة أمنة يمتزج فيها العلم والمعرفة بالترفية، بمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات.

وتزين الحفل بصور المشاركين، حيث تم اعطائهم صور عبارة عن بورتريهات جميلة، رسمت البسمة والفرحة على محياهم بالتعاون مع المصورة روعة ميره، وأشتمل البرنامج علي مسابقات وألعاب متنوعة وشخصيات كرتونية، والمسحراتي والحكواتي وسط أجواء ذكريات رمضان ، وفي الختام ، شكر مسؤولو ومسؤولات الجمعيات الخيرية، أرامكو السعودية على مبادرتها بإقامة حفل إفطار جماعي يجسد صورة من صور التلاحم الاجتماعي في الوفاء بمسؤوليتها الإجتماعية تجاه الفئات التي تحتاج إلى الدعم والمساندة في هذا الشهر الفضيل.