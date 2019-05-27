ضبط أكبر المستودعات المُخالفة لتصنيع جُراك المُعسِّل بالطائف

ضبط أكبر المستودعات المُخالفة لتصنيع جُراك المُعسِّل بالطائف
ضبطت لجنة ” وطن بلا مخالف ” شارك بها مندوبون عن ” الأمانة، والتجارة، واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بوزارة الصحة، والغرفة التجارية ” ، أحد أكبر المستودعات المُخالفة لتصنيع جُراك المُعسِّل، بعد متابعة ورقابة، بإشراف مُباشر من شعبة الضبط الإداري بشرطة محافظة الطائف.
وكشفت اللجنة أن المستودع المُخالف مجُهز بطريقة بدائية، ومُغطى بزينق حديدي، حيث تقوم عمالته باستخدام عجانات المخابز والأفران في عملية تصنيع المُعسِّل وخلطه بمواد مجهولة تُلحق الضرر الصحي بمن يتعاطونه.
وتم التحفظ على الموقع ومُصادرة كميات من أسطل المُعسل كانت في طريقها للتوزيع على مقاهي الشيشة وبيعها، كذلك مُصادرة الكثير من الأدوات المُستخدمة بداخله، وإغلاق المستودع.
ابو راشد[ عدد التعليقات: 1629 ] نشر منذ 37 دقيقة
ضبط أكبر المستودعات المُخالفة لتصنيع جُراك المُعسِّل بالطائف اتلفوها لابارك الله فيهم هولاء الزيود خلطات يصنعوها باسماء اغاني مشهورة مثل يامسهرني واروح لمين والاطلال بعيد عنك حياتي عذاب هذه ليلتي والاماكن وليلة خميس ومزهلة وكل مانسس الخ وكلها سموم تسبب امراض صدرية ورؤيه وقلبيه
ابو صالح[ عدد التعليقات: 1102 ] نشر منذ 26 دقيقة
جُراك المُعسِّل حسب ماقرأت عنها من معلومات رغم رائحتها الذكية من روائح الفرولة والتفاح والبرتقال والمشمش
لاكنها تساوي بكت دخان و راس شيشة لاحتوئها علي مادة الجلسرين السامة التي تسبب بامراض القلب والذبحة الصدرية وضيق الشريين نصيحة للجميع كبارا وصغار رجلا ونساء الابتعاد عن هذه السموم عن تجربتي منذ 20 سنه وانا كنت ادخن الدخان المعسل والشيشة لانها تضعف الهمة والشهوة والرغبة وتوقفت عنها الان مدة 10 سنوات حتي الان بعد ان تدهورت صحتي وعملت عملية قسطرة للقلب لاكن مازلت اعاني الكحة والسعال الدائم رغم انني استعملت علاجات كثيرة لها لاكن لم تجدي نفعا