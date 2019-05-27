ضبط أكبر المستودعات المُخالفة لتصنيع جُراك المُعسِّل بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

ضبطت لجنة ” وطن بلا مخالف ” شارك بها مندوبون عن ” الأمانة، والتجارة، واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بوزارة الصحة، والغرفة التجارية ” ، أحد أكبر المستودعات المُخالفة لتصنيع جُراك المُعسِّل، بعد متابعة ورقابة، بإشراف مُباشر من شعبة الضبط الإداري بشرطة محافظة الطائف.

وكشفت اللجنة أن المستودع المُخالف مجُهز بطريقة بدائية، ومُغطى بزينق حديدي، حيث تقوم عمالته باستخدام عجانات المخابز والأفران في عملية تصنيع المُعسِّل وخلطه بمواد مجهولة تُلحق الضرر الصحي بمن يتعاطونه.

وتم التحفظ على الموقع ومُصادرة كميات من أسطل المُعسل كانت في طريقها للتوزيع على مقاهي الشيشة وبيعها، كذلك مُصادرة الكثير من الأدوات المُستخدمة بداخله، وإغلاق المستودع.