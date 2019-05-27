  • الإثنين 27

    مايو

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. بالصور.. توزيع وجبات إفطار تحمل صور ” صدام حسين “

بالصور.. توزيع وجبات إفطار تحمل صور ” صدام حسين “

بالصور.. توزيع وجبات إفطار تحمل صور ” صدام حسين “
بيروت(صدى):

أظهرت صور في أوساط لبنان والعراق، توزيع وجبات إفطار تحمل صور الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وظهر في الصور وجبات إفطار يتم توزيعها على الصائمين وكتب عليها: “ عن روح الرئيس الشهيد صدام حسين ” . وأنتم صيام ادعوا لصدام. تقدمه صفحة وموقع طرابلس عاصمة الشمال.

ويذكر أن رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، قد نشرت فيديو، في بداية شهر رمضان، يوثق توزيع وجبات إفطار باسم والدها في سلطنة عمان.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 672 ] نشر منذ 1 ساعة

يستا هل الله يرحمه بطل

[ عدد التعليقات: 175 ] نشر منذ 57 دقيقة

الله يرحمك يا صدام حسين
لو موجود الآن ما رأينا أم الإرهاب إيران تفسد في العراق
والدول الاخرى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *