بالصور.. توزيع وجبات إفطار تحمل صور ” صدام حسين “

بيروت(صدى):

أظهرت صور في أوساط لبنان والعراق، توزيع وجبات إفطار تحمل صور الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وظهر في الصور وجبات إفطار يتم توزيعها على الصائمين وكتب عليها: “ عن روح الرئيس الشهيد صدام حسين ” . وأنتم صيام ادعوا لصدام. تقدمه صفحة وموقع طرابلس عاصمة الشمال.

ويذكر أن رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، قد نشرت فيديو، في بداية شهر رمضان، يوثق توزيع وجبات إفطار باسم والدها في سلطنة عمان.