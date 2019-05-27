الشيخ ” الرديعان ” .. أول إمام للحرم النبوي بالعهد السعودي

نايف السالم(صدى):

يٌعد الشيخ الحميدي بن عبدالعزيز بن صالح الرديعان، أول إمام سعودي للحرم النبوي في العهد السعودي، حيث أصدر الملك عبدالعزيز أمرًا بتعيينه عام ” 1344هـ/1925م ” .

وأصبح أول من تولى الإمامة والخطابة بالمسجد النبوي في العهد السعودي واستمر فيها لمدة عامين؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز المعلومات عن الشيخ ” الرديعان ” .

ولد الشيخ ” الرديعان ” في حائل عام 1280هـ، وتتلمذ على يد مقرئي القرآن وقرأ علوم العربية، حيث درس العلوم الشرعية على علماء حائل، ثم ارتحل إلى القصيم طلبًا للعلم على يد مشايخها.

وعن الوظائف والمسؤوليات التي تولاها، فقد عيّنه الملك عبدالعزيز كأول قاضٍ في بلدة العلا بالمدينة المنورة، ثم نُقل إلى بلدة الليث بمكة المكرمة، وطلب بعد فترة الإعفاء من القضاء، ثم اشتغل بالتجارة بين المدينة وحائل، واستقر مدة في خيبر يؤم الناس ويخطب ويدرس.

وعاد مرة أخرة للقضاء، حيث عينه الملك عبدالعزيز إلى القضاء وعينه قاضيا في حفر الباطن؛ ليكون كذلك أول قاضٍ فيها منذ إنشائها وظل فيها إلى أن كُف بصره وتوفي عام 1370هـ الموافق 1951م.