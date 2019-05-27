تعرف على ” الروضة الشريفة ” التي يتسابق المصلين عليها

نايف السالم(صدى):

تشهد الروضة الشريفة التي تقع وسط المسجد النبوي ، غربي الحجرة النبوية مباشرة وتمتد إلى المنبر، وتبلغ مساحتها نحو 330 متراً مربعاً، وتبلغ أبعادها 22 متراً من الشرق إلى الغرب، و15 متراً من الشمال إلى الجنوب، وتضم الروضة المحراب النبوي الذي يقع في الجزء الغربي ، ازدحاماً من المصلين والزوار في أيام شهر رمضان المبارك .

ويحد الروضة من الجنوب سياج من النحاس، أما من الجهتين الشمالية والغربية فهي متصلة ببقية أجزاء المسجد، ويميز الروضة عن باقي مساحة المسجد أعمدتها المكسوة بالرخام الأبيض، الموشى بماء الذهب إلى ارتفاع مترين تقريباً.

كما يحد الروضة الشريفة من الشرق حجرة أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- ومن الغرب المنبر الشريف، ومن الجنوب جدار المسجد الذي فيه محراب النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومن الشمال الخط المار شرقاً من نهاية بيت عائشة – رضي الله عنها – إلى المنبر غرباً.

وتضم الروضة على أطرافها معالم عدة، منها الحجرة الشريفة التي ضمت قبر النبي -صلى الله عليه وسلم، وتتخللها عدد من الأعمدة المميزة عن سائر أساطين المسجد بما كسيت به من الرخام، وفي الجهة القبلية من الروضة حاجز نحاسي جميل، يفصل بين مقدمة المسجد والروضة بارتفاع متر أقيم عليه مدخلان يكتنفان المحراب النبوي.