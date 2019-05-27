بالفيديو.. الشبيلي: يجوز ذكر بعض الأعمال الصالحة للميت عند الدعاء له

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ يوسف الشبيلي، هل يجوز ذكر بعض الاعمال الصالحة للميت عند الدعاء له، وذلك ردًا على سؤال متصل خلال برنامج ” يستفتونك “.

وقال الشيخ : ذكر بعض الأعمال الصالحة مشروع من باب التوسل إلى الله كما قال الله تعالى : “رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ “.

وأضاف : والتوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة ببر الوالدين والإيمان بالله تعالى وصلة الرحم هذا عمل مشروع في الدعاء إلى الله، وهذا ينطبق على الميت أيضًا.