إغلاق قنصلية المملكة في قوانجو الصينية لمدة 5 أيام  

عادل الحربي(صدى):

قررت القنصلية العامة للمملكة في قوانجو- جمهورية الصين الشعبية أنها ستغلق أبوابها لمدة خمسة أيام ابتداء من يوم الاثنين 29 رمضان 1440هـ الموافق 3/ 6/ 2019م بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ولفتت القنصلية عبر حسابها في ” تويتر ” إلى أن الإغلاق يتوافق أيضاً مع ” عيد القوارب ” الذي يُعتبر من الإجازات الرسمية في جمهورية الصين الشعبية، على أن يكون استئناف العمل يوم الاثنين 7 شوال 1440هـ الموافق 10/ 6/ 2019م.

وطالبت القنصلية كل المواطنين إلى عدم التردد في الاتصال بها في الحالات الطارئة أو عند الحاجة للمساعدة، وذلك على الهاتف 8618998378131+ المفتوح على مدار 24 ساعة.