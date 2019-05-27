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توفر وظيفة في تخصص نظم المعلومات الجغرافية بشركة الملاحة الجوية

توفر وظيفة في تخصص نظم المعلومات الجغرافية بشركة الملاحة الجوية
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة خدمات الملاحة الجوية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) ، عن توفر وظيفة في تخصص نظم المعلومات الجغرافية، للعمل بالشركة بمحافظة جدة، بمسمى (أخصائي تصميم إجراءات الطيران) .

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط التالية .

المسمى الوظيفي: أخصائي تصميم إجراءات الطيران (Instrument Flight Procedure Design Specialist).

ومن شروط التقدم للوظيفة : أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الجغرافية (GIS) أو ما يعادلها.

دبلوم فني في معلومات الطيران أو مراقبة الحركة الجوية أو ما يعادلها.

خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال الطيران.

لمزيد من التفاصيل ومعرفة بقية الشروط من خلال الرابط التالي: هنا


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