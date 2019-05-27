توفر وظيفة في تخصص نظم المعلومات الجغرافية بشركة الملاحة الجوية
كشفت شركة خدمات الملاحة الجوية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) ، عن توفر وظيفة في تخصص نظم المعلومات الجغرافية، للعمل بالشركة بمحافظة جدة، بمسمى (أخصائي تصميم إجراءات الطيران) .
واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط التالية .
المسمى الوظيفي: أخصائي تصميم إجراءات الطيران (Instrument Flight Procedure Design Specialist).
ومن شروط التقدم للوظيفة : أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الجغرافية (GIS) أو ما يعادلها.
دبلوم فني في معلومات الطيران أو مراقبة الحركة الجوية أو ما يعادلها.
خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال الطيران.
لمزيد من التفاصيل ومعرفة بقية الشروط من خلال الرابط التالي: هنا
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