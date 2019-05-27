العفو عن خالد العازمي بعد دفع أكبر دية في التاريخ
كشفت وسائل إعلام كويتية عن صدور العفو الخاص عن خالد نقا العازمي ، وذلك بعد دفع أكبر دية في التاريخ الحديث لذوي هداية السلطان والبالغة 10 ملايين دينار كويتي .
يٌشار أنه في عام 2001، قتلت الصحفية هداية سلطان بالرصاص وهي في طريقها إلى العمل. وبعدها بفترة قليلة، أعلن مسؤولون حكوميون أن ضابطا اعترف بقتلها بسبب مقال ” أهان ” نساء من قبيلته.
هذا الرجل هو خالد نقا العازمي، أحد أفراد قبيلة العوازم الكويتية .
مغرد[ عدد التعليقات: 672 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ينصرها عليك ويش ذنبها تموت هى
فهد العتيبي[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 1 ساعة
كم كلمة قالت ال صاحبها دعني…. صح والا لا….؟
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5299 ] نشر منذ 39 دقيقة
دية و هو قتلها بدم بارد صراحة يستاهل القصاص