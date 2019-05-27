  • الإثنين 27

    مايو

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. العفو عن خالد العازمي بعد دفع أكبر دية في التاريخ

العفو عن خالد العازمي بعد دفع أكبر دية في التاريخ

العفو عن خالد العازمي بعد دفع أكبر دية في التاريخ
خالد الظفيري(صدى):

كشفت وسائل إعلام كويتية عن صدور العفو الخاص عن خالد نقا العازمي ، وذلك بعد دفع أكبر دية في التاريخ الحديث لذوي هداية السلطان والبالغة 10 ملايين دينار كويتي .

يٌشار أنه في عام 2001، قتلت الصحفية هداية سلطان بالرصاص وهي في طريقها إلى العمل. وبعدها بفترة قليلة، أعلن مسؤولون حكوميون أن ضابطا اعترف بقتلها بسبب مقال ” أهان ” نساء من قبيلته.

هذا الرجل هو خالد نقا العازمي، أحد أفراد قبيلة العوازم الكويتية .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 672 ] نشر منذ 1 ساعة

الله ينصرها عليك ويش ذنبها تموت هى

[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 1 ساعة

كم كلمة قالت ال صاحبها دعني…. صح والا لا….؟

[ عدد التعليقات: 5299 ] نشر منذ 39 دقيقة

دية و هو قتلها بدم بارد صراحة يستاهل القصاص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *