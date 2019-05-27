العفو عن خالد العازمي بعد دفع أكبر دية في التاريخ

خالد الظفيري(صدى):

كشفت وسائل إعلام كويتية عن صدور العفو الخاص عن خالد نقا العازمي ، وذلك بعد دفع أكبر دية في التاريخ الحديث لذوي هداية السلطان والبالغة 10 ملايين دينار كويتي .

يٌشار أنه في عام 2001، قتلت الصحفية هداية سلطان بالرصاص وهي في طريقها إلى العمل. وبعدها بفترة قليلة، أعلن مسؤولون حكوميون أن ضابطا اعترف بقتلها بسبب مقال ” أهان ” نساء من قبيلته.

هذا الرجل هو خالد نقا العازمي، أحد أفراد قبيلة العوازم الكويتية .