تدخل جراحي ناجح لإنهاء معاناة مريض من إنسداد معوي بحفرالباطن

فيصل العنزي(صدى):

تمكن بفضل الله الفريق الطبي في مستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن من إجراء عملية جراحية نادرة لمريض تعرض لحالة إنسداد معوي حيث كان يعاني من انتفاخ والآم شديدة في وسط البطن أستمرت لديه لـ ٦ ساعات متواصلة، وبعد إجراء كافة الفحوصات اللازمة تبين أن خلايا الدم البيضاء مرتفعة بنسبة عالية، مما تسبب في آلام شديدة للمريض في منطقة وسط البطن.

وقد قرر الفريق الطبي إجراء تدخل جراحي وعند فتح التجويف البريتوني للبطن وُجدت كل الأمعاء الدقيقة مغلفة تمامًا في كيس ذو غشاء شفاف مع وجود علامات غرغرينة في جزء من الأمعاء الدقيقة تظهر خلال التكيس حيث تم تحرير الأمعاء من التكيس وإستئصال الجزء المتأثر بالغرغرينة من الأمعاء وتوصيل الأجزاء السليمة مع بعضها وقد أستمرت العملية ثلاث ساعات وقد وتكللت بالنجاح ولله الحمد.