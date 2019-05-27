” رينار ” يضم حمدالله وامرابط لقائمة المنتخب المغربي

ماجد محمد(صدى):

أعلن مدرب المنتخب المغربي، الفرنسي هيرفي رينار، اليوم الاثنين، عن ضم هداف فريق النصر عبدالرزاق حمدالله إلى قائمة لاعبي المنتخب، التي ستخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا بمصر، خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019.

وتضمن القائمة التي اختارها رينار 27 لاعباً سينضمون لمعسكر المعمورة، بما فيهم حمدالله الذي ينضم بعد غياب لقائمة المنتخب المغربي، بجانب زميله في النصر نور الدين امرابط.

بلإضافة إلى لاعبي فريق الاتحاد مروان داكوستا وكريم الأحمدي، ومحترفين في دوريات أوروبية وعربية.