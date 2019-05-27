بـيان من إمارة منطقة الرياض

سعيد العجل(صدى):

أصدرت إمارة منطقة الرياض بيانًا جاء نصه كالآتي:

بناء على ماتم تناقله في مواقع التواصل الإجتماعي بشأن التعميم رقم 100585 في 15/09/1440 المشار فيه لما تم ملاحظته من كثرة ما يرد من المحافظات والمراكز التابعة بطلب تعيين الأبناء مكان الأباء عند تقاعدهم أو تنازل الأب للابن عن الوظيفة ، فقد صرح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض الأستاذ / علوش بن فارس بن بادي بأن المقصود بما ذكر في التعميم المشار له أعلاه هي جميع الوظائف ما عدا وظائف رؤساء المراكز . والله ولي التوفيق ،،،