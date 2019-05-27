وفيات وإصابات إثر حادث سير بـ ” مخواة الباحة “

إبراهيم الزهراني(صدى):

صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي صالح الزهراني بانه ورد بلاغ عن حادث تصادم بين سيارتي في تمام الساعة 14:00 مساء اليوم الاثنين ببطاط بمحافظة المخواه.

واضاف الزهراني عن ووجود عددا من الاصابات وتم توجيه خمس فرق اسعافية من الهلال الاحمر وفرقتين من اسعاف الصحة والقائد الميداني يحيى السياسي .

وتابع وعند وصول اول فرقة للموقع افاد بوجود 10 اصابات بالموقع تم فرز الاصابات وتمثلت باصابتين حرجه تم التعامل معها اسعافياً ونقلها لمستشفى المخواه العام وثمانية حالات وفاه بالموقع مابين رجال ونساء وطفله .

واختتم الزهراني حديثة سالا الله الشفاء للمصابين والرحمة والمغفرة للمتوفين انا لله وانا اليه راجعون.