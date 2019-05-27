جوازات الرياض: العمل مستمر خلال إجازة عيد الفطر المبارك

سعيد العجل(صدى):

أكد مدير جوازات منطقة الرياض المكلف العميد محمد بن نايف الهباس استمرار إدارة جوازات المنطقة والمحافظات التابعة لها للعمل ، خلال إجازة عيد الفطر المبارك ، استقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية، والتي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها، عبر خدمات الجوازات الإلكترونية.

وقال الهباس : أن ذلك يأتي إنفاذاً لتوجيهات سمو سيدي وزير الداخلية، وبإشراف مباشر من سعادة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى .

واضاف الهباس : أن جوازات الرياض، والإدارات والشُّعَب التي خارج المنطقة، ستستمر بتقديم خدماتها للمستفيدين الذين لديهم حالات طارئة تستدعي إنجازها خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وباستثناء الشُّعَب التالية سوف يكون دوامها على النحو التالي:

1- شعبة جوازات الرمال العمل في الفترة المسائية فقط من الساعة التاسعة ليلاً حتى الواحدة صباحاً ، وحتى نهاية دوام يـوم 29/ 9/ 1440هـ.

2- شعبة جوازات النقل العام العمل في الفترة المسائية فقط من الساعة التاسعة ليلاً حتى الواحدة صباحاً، وحتى نهاية دوام يوم 29/ 9/ 1440هـ .

3- شعبة جوازات مركز صحاري مول القسم النسائي العمل في الفترة المسائية فقط من الساعة التاسعة ليلاً حتى الواحدة صباحاً، وحتى نهاية دوام يوم 29/ 9/ 1440هـ.

ودعا “الهباس ” جميع المواطنين والمقيمين للتسجيل والاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية ( أبشر، أبشر اعمال ، مقيم ) والتي يمكن عن طريقها تنفيذ معظم الخدمات دون الحاجة للمراجعة التقليدية للإدارات.