اعتقال برلماني كويتي سابق لإساءته المملكة على مواقع السوشيال ميديا
قررت السلطات الكويتية اعتقال المرشح البرلماني السابق محمد خالد الهاجري؛ لتنفيذ حكم السجن الصادر بحقه (3 سنوات) بعد إساءته للمملكة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب ماوردنا فإن ” الهاجري” تم إيقافه؛ بسبب تغريدات مسيئة أطلقها تجاه مسؤولين وكذلك ضد دول عربية.
وأوضح ناشطون سعوديون وكويتيون خلال تعليقهم على إيقاف ” الهاجري ” بأن ظاهرة الإساءة لدول خليجية وعربية شقيقة يشنها بعض المغردين ممن لهم علاقات بمسؤولين في قطر.
qlq[ عدد التعليقات: 4959 ] نشر منذ 33 دقيقة
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