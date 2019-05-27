اعتقال برلماني كويتي سابق لإساءته المملكة على مواقع السوشيال ميديا

خالد الظفيري(صدى):

قررت السلطات الكويتية اعتقال المرشح البرلماني السابق محمد خالد الهاجري؛ لتنفيذ حكم السجن الصادر بحقه (3 سنوات) بعد إساءته للمملكة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب ماوردنا فإن ” الهاجري” تم إيقافه؛ بسبب تغريدات مسيئة أطلقها تجاه مسؤولين وكذلك ضد دول عربية.

وأوضح ناشطون سعوديون وكويتيون خلال تعليقهم على إيقاف ” الهاجري ” بأن ظاهرة الإساءة لدول خليجية وعربية شقيقة يشنها بعض المغردين ممن لهم علاقات بمسؤولين في قطر.