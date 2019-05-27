بالصورر.. ” فاشينستا “تكتب على وجهها تعابير مؤذية: ” متخلفة عقليا “

لندن (صدى):

نشرت مصممة الماكياج، دعاء شايع، اليمنية الأصل التي تعيش في بليموث بمدينة ديفون في بريطانيا من مرض شلل الحبل الشوكي، أو ما يعرف طبيًا باسم مرض ”السِّنْسِنَةُ المَشْقُوقة“ صورغريبة لها.

وكتبت فيها على وجهها بعض الكلمات القاسية والتعابير المؤذية التي يوجهها لها الغرباء مثل ”قبيحة“ و“متخلفة عقليًا“ و“المعاقة“، قائلة إنها تضيف كل كلمة جديدة يتم إهانتها بها على وجهها.

وأضافت: ”أقوم من خلال عملي كمصممة ماكياج بإخفاء أعراض مرضي بشكل جيد، ولكني أردت توضيح أن هناك أضرارًا بالغة مختبئة تحت هذا الماكياج وأن الماكياج هو القناع الذي أختبئ خلفه، وأردت أيضًا أن يرى الجميع ما الذي لا يزال يتعين على أصحاب الإعاقات معاناته في العام 2019″.