فيديو رائع لطفل صغير يؤم المصلين بأحد مساجد بريدة

سالم المطيري(صدى):

أثارطفل يبلغ من العمر 12 عاماً يُدعى ” عبدالله الدويش ” ، إعجاب العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب ظهوره في مقطع فيديو وهو يحفظ القرآن الكريم بإتقان، ويؤم المصلين بأحد المساجد في مدينة بريدة بمنطقة القصيم.

وأظهرت مقاطع الفيديو الطفل عبدالله الدويش، وهو يقرأ القرآن خلال إمامته المصلين بصوت جميل وبإتقان لأحكام التجويد، ولقي الفيديو تداولاً واسعاً إذ أشاد المغردون به داعين له بالتوفيق وأن يصبح يوماً ما إماماً للحرم.