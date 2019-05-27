رصد أول ” صورة ” لدب الباندا الأبيض

بكين(صدى):

رصدت إحدى الكاميرات أول صورة لـ ” دب باندا ” أبيض، بمقاطعة سيشوان الصينية.

وعن التفاصيل، أن هذه الصور رصدت ” الدب ” قبل نحو شهر، فـ ” دب الباندا ” الأبيض ذا العينين الحمراوين، هو الوحيد من نوعه الذي يتم تصويره على الإطلاق.

وذكرت صحف صحينيه أن ” الباندا الأبيض ” النادر لا يزال صغير السن، وقدروا عمره بين عام أو عامين على الاكثر.

يٌذكر أن المحمية قررت زرع العديد من الكاميرات؛ وذلك في محاولة للحصول على المزيد من الصور للحيوان النادر.