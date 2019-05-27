إيداع راتب مايو قبل أسبوع من عيد الفطر

عادل الحربي(صدى):

استقبل الموظفون إيداع راتب مايو بحساباتهم اليوم الاثنين 27 مايو الموافق 22 رمضان بسعادة بالغة، حيث تم إيداعه قبل أسبوع من حلول عيد الفطر تقريباً.

وجاء ذلك على خلفية توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في يوم 27 من كل شهر.

أما في حال وافق يوم 27 إجازة رسمية، يتم تقديم موعد صرف الراتب يومًا قبله أو تأخيره يومًا بعده.