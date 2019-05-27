بالفيديو.. طبيب نفسي يبين السبب وراء انتحار الأطفال مدمني الألعاب الإلكترونية

عادل الحربي(صدى):

أشار استشاري الطب النفسي الدكتور عبدالله السبيعي، إلى أن السبب وراء وقوع حالات انتحـار لأطفال جراء إدمانهم الألعاب الإلكترونية، نتيجة تعرضهم للتنمر الإلكتروني من أطفال آخرين أو ابتزاز أو تهديد أو ضغط نفسي.

وأضاف السبيعي خلال لقائه ببرنامج ” الليوان ” على قناة ” روتانا خليجية ” ، أن الأمراض النفسية يكون لها أسباب بيولوجية مثل فرط الحركة والوسواس والتوحد، وكذلك الأمراض الناتجة عن مشاكل الولادة أو الفترة الأولى لتكون الدماغ.

وتابع أن أكثر الأمور المؤثرة على الأطفال وتظل في ذاكرتهم هو التحرش والمضايقات الجنسية التي قد تتسبب في حـدوث شذوذ جنسي، لافتا إلى أن المعتدي على الأطفال جنسياً يعتبر أسوأ ويجب معاقبته بصورة أشد من قـاتل النفس.