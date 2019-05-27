عقب الخسارة.. اجتماع طارئ بين لاعبي برشلونة بحافلة الفريق

نواف السالم(صدى):

كشفت صحيفة ” أس ” أن حافلة برشلونة شهدت اجتماعًا طارئًا عقب الخسارة أمام فالنسيا، وذلك بطلب من نجوم الصف الأول في الفريق ” ليونيل ميسي ولويس سواريز وجيرارد بيكيه ” .

واستمر الاجتماع حتي وصلت الحافلة إلى وجهتها، حيث لم يترجل اللاعبون من أجل مواصلة النقاش، حيث كانت هناك حالة من عدم الارتياح عقب خسارة لقبي دوري أبطال أوروبا والكأس خلال شهر واحد.

وفي ذات السياق، دعا رئيس نادي برشلونة جوزيف ماريا بورتوميوإلى اجتماع طارئ لمجلس الإدارة؛ من أجل مناقشة وضع الفريق،بعدما مني بهزيمة فالنسيا في نهائي الكأس.

وجاء ذلك على خلفية خسارة برشلونة لكأس ملك إسبانيا على يد فالنسيا بنتيجة 2-1، ليكتفي الفريق الكتالوني بلقب الدوري بعدما كان محبوه يطمعون بتحقيق ثلاثية تاريخية.