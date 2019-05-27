فريق طبي بمستشفى ظلم ينقذ حياة طفلتين تعرضتا لحادث دهس مروع

عادل الحربي(صدى):

تعرضت طفلتان شقيقتان عمرهما أربع وسبع سنوات ، لحادث دهس مروع على طريق ” الطائف- الرياض ” السريع ، ما أسفر عن إصابتهما بعدة جروح ، وتم نقلهما لمستشفى ظلم العام حيث تمكن فريقه الطبي من انقاذ الطفلتين وتقديم الإسعافات الأولية حيث تمت خياطة الجروح وإيقاف النزف، مما أسهم في استقرار الحالتين.

وبينت إجراءات الكشف الأولية تعرض الطفلة الأولى لإصابة في الرأس وخلع جزئي في مفصل الفخذ، فيما عانت الأخرى من إصابة بالرأس مع كسور في الأضلاع وكدمة في الصدر وغيرها من الإصابات.

وبعد تقديم الإسعافات الأولية وتقديم العلاج اللازم واستقرار الحالتين، كُلف فريق طبي بنقلهما لمستشفى الملك فيصل بالطائف لاستكمال العلاج، حيث تم استقبال الحالتين هناك وتقديم الرعاية الطبية لهما.