بالفيديو.. خالد سامي يطمئن جمهوره على حالته الصحية بعد دخوله للعناية المركز بجدة

جدة(صدى):

نشر الفنان خالد سامي، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، طمأن فيه جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، بعد الأزمة التي تعرض لها ودخل على أثرها قسم العناية المركزة في أحد مستشفيات محافظة جدة.

وقال خالد سامي في أول ظهور له بعد أن غادر العناية المركزة إن وضعه الصحي مستقر ويتمتع بصحة وعافية، معبراً عن شكره لكل مَن سأل عنه واهتم بوضعه الصحي.

يُذكر أنه تم نقل خالد سامي إلى العناية المركزة، أول أمس (السبت)، عقب تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، نوِّم على أثرها في غرفة العناية المركزة.