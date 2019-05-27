” المنشطات ” تقرر إيقاف لاعبين عن ممارسة النشاط الرياضي

ماجد محمد(صدى):

قررت لجنة الرقابة على المنشطات إيقاف لاعبين عن ممارسة النشاط الرياضي لمدة تراوحت بين سنة ونصف السنة وأربع سنين، منهم لاعب جودو وآخر في كرة الماء.

وفقا للمعلومات الواردة فإن اللجنة أوقفت سعيد سروجي لاعب الجودو بنادي الوحدة عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخليًا وخارجيًا لمدة ١٨ شهرًا ابتداءً من تاريخ الإيقاف المؤقت في 5/ 7 / 2019م .

هذا وقد أوقفت اللجنة نايف المنتشري لاعب كرة الماء بنادي الاتحاد لمدة أربع سنوات ابتداءً من تاريخ الإيقاف المؤقت في (9 / 5 /2019م ) .