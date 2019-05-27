نظام الإفلاس يطبق بأثر رجعي على رجال أعمال يواجهون قضايا مالية

عادل الحربي(صدى):

صرح تركي الرويلي، المتحدث الرسمي للجنة الإفلاس، بأن نظام ” الإفلاس ” يُطبق بأثر رجعي على رجال الأعمال الذين يواجهون قضايا مالية؛ بسبب التخلف عن سداد المديونيات.

وعن الشركات التي استفادت من هذا النظام، فقد بلغ عددهم 14 شركة و6 مؤسسات و4 رواد أعمال ” أفراد ” ، وذلك وفقًا لتصريحات ” الرويلي ” لصحيفة محلية.

أما عن عدد قضايا الإفلاس، فقد أوضح أن عددهم بلغ 25 قضية، منها 11 قضية في الرياض، و11 قضية في جدة، مشيرًا إلى أن قانون الإفلاس اختياري وأن نظامه لا يعاقب مدير الشركة بالسجن.