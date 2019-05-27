بعدما أثار جدلا واسعا.. أول تعليق لعميد كلية بالقنفذة على ” خلعه باب مكتبه “

نايف السالم(صدى):

قال عميد كلية العلوم الصحية بمحافظة القنفذة، العميد المكلف بالكلية الجامعية الدكتور عمر الهزازي، خلال تعقيبه على حادثة خلعه باب مكتبه تطبيقًا لمبدأ سياسة الباب المفتوح، إن ما دعاه إلى هذا العمل هو التفرغ للزوار، ولقاء الجمهور دون قيود.

ولفت ” الهزازي ” : المكتب له بابان، باب خارجي يفتح طيلة الدوام، وآخر مباشر لمكتبي، فخلعت المباشر، وأبقيت الآخر نغلقه نهاية الدوام.

وأشار: هناك غرف خاصة للاجتماعات بالكلية، تغني عن مكتب العميد ووجود العميد بمكتبه معناه تفرغه للقاء الجمهور.

وأردف:‏ محتويات المكتب بأمان طالما الباب الخارجي يغلق، وهناك كاميرات وحراسة ليل نهار. والخطوة لاقت استحسان الجماهير، ولقيت انتقادًا من بعض مَن لم يذق مُرّ انتظار المسؤول ساعات ليُفتَح له الباب، أو لم يُبتلَ بإغلاق الباب، فساءه أن غيره خير منه، مبينا: ‏هي رسالة آتت ثمارها، ووصلت مرادها، وما أردت لها الانتشار، لكن الله قدر أمرًا، وأرجو أن يكون خيرًا.