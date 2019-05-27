الاتفاق يقترب من التعاقد مع لابا كودجو بعد الهزيمة الثقيلة لنهضة بركان أمام الزمالك 

طلال الغامدي(صدى):

يسعى نادي الاتفاق للتعاقد مع اللاعب التوغولي لابا كودجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث سيدخل الاتفاق في منافسة مع نادي الزمالك المصري لضم المهاجم التوغولي خلال الفترة المقبلة.

ويرغب الاتفاق لتدعيم صفوفه بصفقات قوية وذلك من أجل تقديم موسم جيد في الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين في الفترة المقبلة.

وكان لابا كودجو أظهر أداءً أكثر من رائع مع فريقه وبالأخص في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وعلى الرغم من خسارة فريق نهضة بركان لبطولة كأس الكونفيدرالية بالأمس لمصلحة نادي الزمالك المصري، لكن لابا كودجو مطلوب في العديد من الأندية والدوريات العربية.