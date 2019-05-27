المطلق يستشهد بآية قرآنية أثناء حواره عن أعظم الحرمان
قال الدكتور عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء، إن من أعظم الحرمان قعود المرء عن المسارعة إلى الطاعات في موسم الخيرات، والناس من حوله رجالًا ونساءً يتسابقون إلى جنَّة عرضها السماوات والأرض.
وأوضح المطلق أن أعظم الحرمان هو أن المرء لا همّ له سوى متابعة المسلسلات، واللهو مع اللاهين، مستشهدا بأية قرآنية قال تعالي: {قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ}.
ولفت المطلق: العاقل لا يقبل أن يبني بيته على أركان ضعيفة وأعمدة متهاوية، وكذلك المسلم لا يسرُّه أن تكون أركان دينه إلا راسخة وطيدة مكينة، ومنها صوم رمضان، قال ﷺ: “بُني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان”.
غندورة[ عدد التعليقات: 12385 ] نشر منذ 2 ساعتين
أعظم الحرمان حرمان (العقل)” وعمى (البصيرة)
(وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ…..)
وإتباع (الهوى) يؤدي (للمهالك)
(وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا)
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ولفت المطلق: ((العاقل)).. لا يقبل أن يبني بيته على (أركان ضعيفة وأعمدة متهاوية)
كثيييير البيوت المبنية ع (أركان ضعيفة وأعمدة متهاوية) يحسبون “الزواج” لعبة ولاكشتة.. وأكبرهمه (المهر)
طيب وبقية المشواااار كيف؟🤔
الزواج بشروط وأهم الشروط (الدين)” للطرفين.. في الحديث (إذا أتاكم من ترضون دينه…..) وحديث آخر (فأظفر بذات الدين……)
بدون الدين راح (تضيع) وتضيع (رعيتك) والطرف الآخر كذلك (المرأة)” ماعندها دين أبشر بأنواع (الدجة والضياع)”
الطرفين أكبر همهم في موضوع الزواج (الفراش) اللي هو ششئ مع مرور الوقت يتلاشى ولكن (العاقل) يحسبها صح ويفكر في تبعات الفراش (الإنتاج) تراك بتنتج بشر لهم حقوق ومتطلبات وتقصيرك في حقوقهم بأي شكل من الأشكال قد يقودك (للنار) لو إنت مع الطرف الآخر بدون إنتاج (تساهيل) ولكن بإنتاجك ممكن تضر نفسك وتضر المجتمع من غير ماتشعر.
فصحصح/ي وبلاش (تبلد)” .. اللي موقد الأمانة والمسؤولية وغير مستطيع من الطرفين (يستريح) في بيت أهله وعوافي.. ترى الشرع ماحط برقبتك حبل وقال غصب تتزوج وإلا بتتعاقب.. وأحمد/ي ربك إنه (سنة) مو فرض.. .. وإن تعسرت أمورك وماقدرت تتزوج تراها أكبر (نعمــــــــة) لأنك يوم القيامة بتتحاسب لحالك.. مو تتحـــــــــــاسب عن (فريق)”
(أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ)
عوافي[ عدد التعليقات: 1868 ] نشر منذ 2 ساعتين
الزواج حالي حالي حالي ياناس والله حالي …