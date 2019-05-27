المطلق يستشهد بآية قرآنية أثناء حواره عن أعظم الحرمان   

عادل الحربي(صدى):

قال الدكتور عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء، إن من أعظم الحرمان قعود المرء عن المسارعة إلى الطاعات في موسم الخيرات، والناس من حوله رجالًا ونساءً يتسابقون إلى جنَّة عرضها السماوات والأرض.

وأوضح المطلق أن أعظم الحرمان هو أن المرء لا همّ له سوى متابعة المسلسلات، واللهو مع اللاهين، مستشهدا بأية قرآنية قال تعالي: {قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ}.

ولفت المطلق: العاقل لا يقبل أن يبني بيته على أركان ضعيفة وأعمدة متهاوية، وكذلك المسلم لا يسرُّه أن تكون أركان دينه إلا راسخة وطيدة مكينة، ومنها صوم رمضان، قال ﷺ: “بُني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان”.