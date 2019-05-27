مجلس ” الضمان الصحي ” يعلن عن وظيفة شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مجلس ” الضمان الصحي ” التعاوني بمدينة الرياض عن حاجته لشغل وظيفة شاغرة بمسمى ” مُدير إدارة التواصل والإعلام ” ، وفقًا للشروط التالية:

* الشروط

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص الإعلام أو التسويق أو ما يعادلها.

– خبرة عملية لا تقل عن 9 سنوات منها بحد أدنى 3 سنوات إداري.

* الخبرة المطلوبة

1- المعرفة التامة بالأنظمة ذات العلاقة بالإعلام والنشر وحقوق الملكية.

2- إتقان إعداد استراتيجية التواصل الداخلية والخارجية والمشاركة في الفعاليات للمنشأة.

3- خبرة في تصميم الهوية الإعلامية.

4- إتقان اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.

5- خبرة في تسويق الهوية والخدمات وكذلك وسائل التواصل.

6- خبرة في رصد وتحليل أداء معرفات الشبكات الاجتماعية.

7- العمل على البرامج الآلية ذات العلاقة.

ودعت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظيفة لإرسال السيرة الذاتية مع كتابة مسمى الوظيفة في خانة عنوان البريد، للبريد الإلكتروني التالي: [email protected]