تحرير طفلة عقب اختطافها بنصف ساعة في حائل

علي العنزي(صدى):

نجح رجال دوريات الأمن بحائل في إحباط عملية اختطاف طفلة من أمام منزل عائلتها في حي الوسيطاء وقت الإفطار أمس الأحد ، عقب التبليغ باختفاءها بنصف ساعة فقط .

وكانت عمليات دوريات الأمن بحائل قد تَلَقّت بلاغًا من مقيم عربي، يفيد باشتباهه باختطاف طفلة من أمام منزل ذويها، بحي الوسيطاء بحائل، بعد توقف سيارة فجأة وترجّل سائقها ليمسك بالطفلة ويجبرها على ركوب سيارته رغم مقاومتها.

وبعد تلقي البلاغ بأوصاف السيارة وسائقها؛ سارعت دوريات الأمن بالبحث، ورصدت سيارة تسير بسرعة عالية، على الدائري الغربي ويظهر على سائقها كثرة الحركة؛ فيما تظهر بعض الملامح من السائق والسيارة التي تم الإبلاغ عنها، وبالاقتراب منها اتضح وجود طفلة في المقعد الخلفي؛ فتمت متابعته، وبتضييق الخناق عليه على طريق “حائل- بقعاء”، تمت السيطرة عليه.

وبحسب شهود عيان؛ فإن أربعة من رجال دوريات الأمن بحائل، ترجلوا من دورياتهم بسرعة عالية، وقبضوا على السائق وحرروا الطفلة.

وتم تسليم الطفلة لذويها؛ فيما تم إحالة السائق للجهات الأمنية ذات العلاقة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه، ومعرفة الأسباب التي أدت إلى تصرفه ذلك.