بيع نادي ” نيوكاسل يونايتد ” لملياردير عربي

نواف السالم(صدى):

كشفت صحيفة ” صن ” أنه تم التوصل لبيع نادي ” نيوكاسل يونايتد ” المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، للملياردير الإماراتي الشيخ خالد بن زايد آل نهيان.

حيث تم توقيع العقود العقود بين ” آشلي ” والشيخ خالد على بيع النادي مقابل 350 مليون جنيه إسترليني ” 445.24 مليون دولار ” .

تجدر الإشارة إلى أن ” آشلي ” حاول في الماضي بيع النادي الذي اشترى فيه حصة مسيطرة عام 2007.

والشيخ ” خالد ” هو مؤسس مجموعة بن زايد، وهي مجموعة رائدة في العديد من المجالات في الأسواق المحلية والدولية.