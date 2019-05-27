” قرقاش ” يثني على فكر ” ولي العهد ” المنظم وطموحه
أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، اليوم الاثنين، عن إعجابه بشخصية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ مثنيًا على الإيجابية والطموح والاطلاع والفكر المنظم لسموه.
وقال ” قرقاش” أن عقلية الممكن تشع من حديثه، ونغبط المملكة على مستقبلها المشرق معه، موضحًا: ” تشرّفت مجدّداً بلقاء سمو الأمير محمد بن سلمان، ضمن وفد سمو الشيخ حمدان بن محمد، في زيارته للسعودية الشقيقة، وشدّني الحوار والإيجابية والطموح، فكر الأمير المنظم وإطلاعه الجامع وعقلية الممكن تشع في حديثه ” .
وتابع: ” نغبط السعودية على رؤية الإقدام والتفاؤل والمستقبل المشرق “؛ فيما كان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد التقى في جدة، أمس الأحد، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5479 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يحفظه
خالدون[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 3 ساعات
منصور باذن الله تعالى
الامير محمد بن سلمان ولي العهد العامل بجد وامانه لامته وبصمت .
الله يوفقه ويسدده
غندورة[ عدد التعليقات: 12385 ] نشر منذ 2 ساعتين
” قرقاش ” يثني على (فكـــر)”
(تكلـــــــم) لكي (أراك)
تأسرني وأعشق كل شخصية عندها (عقل وفكروطموح)”
(نااااادر) بالفكــــــر وأشباهه “قليل” الله يحفظه ويسعد قلبه😘