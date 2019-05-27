” قرقاش ” يثني على فكر ” ولي العهد ” المنظم وطموحه

أبو ظبي(صدى):

أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، اليوم الاثنين، عن إعجابه بشخصية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ مثنيًا على الإيجابية والطموح والاطلاع والفكر المنظم لسموه.

وقال ” قرقاش” أن عقلية الممكن تشع من حديثه، ونغبط المملكة على مستقبلها المشرق معه، موضحًا: ” تشرّفت مجدّداً بلقاء سمو الأمير محمد بن سلمان، ضمن وفد سمو الشيخ حمدان بن محمد، في زيارته للسعودية الشقيقة، وشدّني الحوار والإيجابية والطموح، فكر الأمير المنظم وإطلاعه الجامع وعقلية الممكن تشع في حديثه ” .

وتابع: ” نغبط السعودية على رؤية الإقدام والتفاؤل والمستقبل المشرق “؛ فيما كان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد التقى في جدة، أمس الأحد، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.