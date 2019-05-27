بالصور.. اندماج شركة فيات كرايسلر مع شركة رينو الفرنسية

باريس(صدى):

أعلنت شركة فيات كرايسلر للسيارات عن اندماجها مع شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات، وإذا تمت الموافقة على ذلك من قبل السلطات اللازمة، فإن عملية الاندماج 50/50 هذه ستُكون على الفور ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، خلف مجموعة فولكس فاجن وتويوتا بإجمالي مبيعات يصل إلى 8.7 مليون سيارة، وستدفع هذه الخطوة جنرال موتورز إلى المركز الرابع.

تقول فيات كرايسلر كذلك أن الاندماج سيخلق وجود قوي في السوق في الفئات الرئيسية وقطاعات السيارات المختلفة، وتحديداً تغطية منطقة السيارات الأكثر فخامة إلى السيارات الأكثر انتشاراً، بالإضافة إلى ما مجموعه 5.6 مليار دولار (21 مليار ريال) في الادخال السنوي كفائدة أخرى، وعلاوة على ذلك، لن يتم إغلاق أية مصانع.

وقد تم أيضاً تعزيز قرار الدمج من خلال الحاجة إلى اتخاذ قرار جريء للحد من الانتهازية التي أحدثها تحول صناعة السيارات في مجالات مثل الاتصالات والكهرباء والقيادة الذاتية على نطاق واسع، فبعد دفع توزيعات أرباح قدرها 2.5 مليار يورو (10.5 مليار ريال سعودي)، ستحصل كل شركة صناعة سيارات على 50% من الكيان المجمع في الأسهم الجديدة، ولن يكون الاندماج بين شركة فيات كرايسلر ورينو فحسب، بل وأيضاً التحالف الأخير، شركاء رينو السابقين، نيسان وميتسوبيشي.

وفي حين أن هذا التحالف كان بالفعل الأكبر في العالم، حيث ينتج أكثر من 15 مليون سيارة سنوياً، إلا أن التضافر الناجم عن اندماج شركة فيات كرايسلر ومجموعة رينو، والذي يتوقع أن تنضم إليهم نيسان وميتسوبيشي بصفتهما أعضاء في التحالف.

سيسمح هذا الاندماج لكل شركة صناعة سيارات بالتنافس في الأسواق التي لم تصل إليها من قبل من تلقاء نفسها، حيث سيتم الآن تغطية جميع القطاعات الرئيسية، من السيارات الرئيسية إلى الفاخرة، فعلى سبيل المثال، لم يكن لدى رينو أي علامة تجارية فاخرة، أما الآن فقد اكتسبت مازيراتي وألفا روميو كجزء من التحالف.

ولم يكن لدى فيات كرايسلر من قبل أي علامة تجارية بسيارات بأسعار معقولة أو وصول منتظم إلى أسواق مثل روسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، وتم إصلاح ذلك مع إضافة داسيا ولادا، وتعد السيارات التجارية التابعة لفيات كرايسلر أيضاً أحد المزايا الحيوية لرينو، بينما تمتلك شركة صناعة السيارات الفرنسية جهات تمويل مربحة يمكن أن تستخدمها شركة فيات كرايسلر.

وعلى عكس رينو، لا تتمتع فيات كرايسلر بوجود رئيسي في أمريكا الشمالية فحسب، بل إنها رائدة في أسواق أمريكا اللاتينية، وتحقق رينو مكاسب كبيرة في مجال تقنيات القيادة المستقلة والتنقل، خاصة بفضل شراكات فيات كرايسلر مع وايمو وBMW وAptiv، ومن جانبها، يمكن لفيات كرايسلر الآن الاستفادة من خبرة السيارات الكهربائية الواسعة من رينو، فقد تأخرت بالفعل عن منافسيها لتطوير سيارتها الكهربائية.