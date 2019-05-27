الإطاحة بـ مقيم يمني لاحتياله على محال تجارية بمكة
أطاحت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة بـ ” مقيم ” يمني الجنسية؛ على خلفية تنفيذه عدداً من أساليب النصب والاحتيال على محالّ تجارية بمكة.
وعن التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا عن استخدام ” مقيم ” أسلوب للنصب والاحتيال وقيامه بسرقة محاسبي عدد من المحال.
وبدأت المصادر السرية التابعة للجهات الأمنية بجمع المعلومات وتمكنوا من تحديد المتهم، وتم إعداد كمين محكم له وعند وصوله تم القبض عليه.
وعُثر بحوزته على مبلغ مالي يتجاوز 5 آلاف ريال، ومحادثات بينه وبين طرف آخر يؤكد فيها أنه قام بتنفيذ عمليات الاحتيال والنصب.
وتعرف الضحايا من أصحاب المحال على المتهم، وأٌعد محضر بالواقعة وسُلّم الجاني إلى جهة الاختصاص.
قلم صريح[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 3 ساعات
ممكن ي صدى ابي جواب لسوالي
اذا كان المحتال او المجرم ( وهو يستحق ) يكون جنسيته غير يمنية قلتو جنسية عربية بدون تحديد .
هل فيه تعليمات بس من قبل جهات عليا ان اليمني اذكرو جنسيته لاهداف معينه بس نبي نفهم
ابوسلطان[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 18 دقيقة
صريح على شحم زعلت من ذكر جنسيتك…المفروض تكتبون من جنسيه وسخه..
زائر[ عدد التعليقات: 2458 ] نشر منذ 5 دقائق
تبي تفهم حتى النصاب والمحتال رباطيه تدافع عنه استغفر الله